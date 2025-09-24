Bosch Global Konsultant sa Pamamahala Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in China sa Bosch Global ay mula CN¥478K hanggang CN¥678K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bosch Global. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CN¥543K - CN¥643K
China
Karaniwang Range
Posibleng Range
CN¥478KCN¥543KCN¥643KCN¥678K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Konsultant sa Pamamahala mga submissions sa Bosch Global para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Bosch Global?

Konsultant sa Pamamahala

Mag-subscribe sa verified na Konsultant sa Pamamahala mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Mga Madalas na Tanong

