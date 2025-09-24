Direktoryo ng mga Kumpanya
Bosch Global
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Science Manager

  • Lahat ng Data Science Manager na Sahod

Bosch Global Data Science Manager Sahod

Ang median na Data Science Manager kompensasyon in Germany package sa Bosch Global ay umabot sa €111K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bosch Global. Huling na-update: 9/24/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Kabuuan bawat taon
€111K
Antas
SL1
Pangunahing Sahod
€111K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Mga taon sa kumpanya
12 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Bosch Global?

€142K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang €26.6K+ (minsan €266K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Science Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data Science Manager sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €136,372. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Data Science Manager role in Germany ay €111,359.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Bosch Global

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources