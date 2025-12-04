Boom! By Cindy Joseph Katulong sa Administrasyon Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Boom! By Cindy Joseph
Ang average na Katulong sa Administrasyon kabuuang kompensasyon in Pakistan sa Boom! By Cindy Joseph ay mula PKR 3.43M hanggang PKR 4.87M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Boom! By Cindy Joseph. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Karaniwang Range
Posibleng Range
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Boom! By Cindy Joseph?

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Katulong sa Administrasyon sa Boom! By Cindy Joseph in Pakistan ay may taunang kabuuang bayad na PKR 4,869,451. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Boom! By Cindy Joseph para sa Katulong sa Administrasyon role in Pakistan ay PKR 3,429,787.

Iba pang Resources

