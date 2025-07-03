Direktoryo ng mga Kumpanya
Blueriver
Blueriver Mga Sweldo

Ang sahod ng Blueriver ay mula $63,174 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $680,888 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Blueriver. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Manager ng Produkto
$681K
Sales
$92.5K
Inhinyero ng Software
$63.2K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Blueriver is Manager ng Produkto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $680,888. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blueriver is $92,460.

Iba pang Resources