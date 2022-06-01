Direktoryo ng mga Kumpanya
BlueOptima
BlueOptima Mga Sweldo

Ang sahod ng BlueOptima ay mula $13,311 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $71,417 para sa isang Sales sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BlueOptima. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Siyentipiko ng Data
$48.5K
Sales
$71.4K
Inhinyero ng Software
Median $13.3K

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa BlueOptima ay Sales at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $71,417. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa BlueOptima ay $48,500.

Iba pang Resources