I-claim ang Inyong Kumpanya
Blox Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Georgia sa Blox ay mula GEL 20.1K hanggang GEL 27.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Blox. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

GEL 21.7K - GEL 25.8K
Georgia
Karaniwang Range
Posibleng Range
GEL 20.1KGEL 21.7KGEL 25.8KGEL 27.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

+GEL 158K
+GEL 243K
+GEL 54.6K
+GEL 95.6K
+GEL 60.1K
Ano ang mga antas ng karera sa Blox?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Blox in Georgia ay may taunang kabuuang bayad na GEL 27,469. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Blox para sa Marketing role in Georgia ay GEL 20,064.

