Bloomberg
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Networking Inhinyero

  • United States

Bloomberg Networking Inhinyero Sahod sa United States

Ang Networking Inhinyero kompensasyon in United States sa Bloomberg ay mula $165K bawat year para sa Software Engineer hanggang $242K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $190K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bloomberg. Huling na-update: 10/7/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
$165K
$154K
$0
$11.3K
Senior Software Engineer
$242K
$200K
$16.7K
$24.8K
$160K

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Bloomberg, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Networking Inhinyero sa Bloomberg in United States ay may taunang kabuuang bayad na $275,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bloomberg para sa Networking Inhinyero role in United States ay $180,500.

