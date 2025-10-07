Bloomberg Interaksyong Disayner Sahod sa New York City Area

Ang Interaksyong Disayner kompensasyon in New York City Area sa Bloomberg ay mula $218K bawat year para sa Product Designer hanggang $272K bawat year para sa Senior Product Designer. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $225K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bloomberg. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Bloomberg, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)