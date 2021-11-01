Direktoryo ng mga Kumpanya
Blockchain.com Mga Sweldo

Ang sahod ng Blockchain.com ay mula $107,529 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $231,985 para sa isang Technical Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Blockchain.com. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Inhinyero ng Software
Median $108K

Data Inhinyero

Business Development
$149K
Siyentipiko ng Data
$201K

Marketing
$142K
Disenyor ng Produkto
$177K
Product Design Manager
$180K
Manager ng Software Engineering
$179K
Technical Program Manager
$232K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Blockchain.com, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Blockchain.com is Tegniese Program Bestuurder at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $231,985.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Blockchain.com is $178,055.

