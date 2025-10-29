Direktoryo ng mga Kumpanya
Blend360
Blend360 Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in India package sa Blend360 ay umabot sa ₹2.74M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Blend360. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Blend360
Senior Data Engineer
New Delhi, DL, India
Kabuuan bawat taon
₹2.74M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Blend360?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Data na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Blend360 in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,879,019. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Blend360 para sa Inhinyero ng Software role in India ay ₹2,741,120.

Iba pang Resources