Blend360 Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Argentina sa Blend360 ay mula ARS 59.84M hanggang ARS 81.92M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Blend360. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 64.82M - ARS 76.93M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 59.84MARS 64.82MARS 76.93MARS 81.92M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Analista ng Data mga submissions sa Blend360 para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Blend360?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Blend360 in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 81,917,849. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Blend360 para sa Analista ng Data role in Argentina ay ARS 59,835,646.

