Direktoryo ng mga Kumpanya
Birlasoft
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Birlasoft Mga Sweldo

Ang sahod ng Birlasoft ay mula $1,438 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources in India sa mababang hanay hanggang $165,825 para sa isang Technical Program Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Birlasoft. Huling na-update: 10/10/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $7K
Solution Architect
Median $160K
Business Analyst
$20.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Siyentipiko ng Data
$15.1K
Human Resources
$1.4K
Konsultant sa Pamamahala
$15.4K
Disenyor ng Produkto
$11.8K
Manager ng Software Engineering
$160K
Technical Program Manager
$166K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Birlasoft ay Technical Program Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $165,825. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Birlasoft ay $15,374.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Birlasoft

Kaugnay na mga Kumpanya

  • ACS Solutions
  • YASH Technologies
  • Nagarro
  • DDN
  • InfoVision
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources