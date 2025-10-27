Direktoryo ng mga Kumpanya
Birdeye
Birdeye Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in India sa Birdeye ay mula ₹3.35M hanggang ₹4.58M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Birdeye. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹3.63M - ₹4.3M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹3.35M₹3.63M₹4.3M₹4.58M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Birdeye?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa Birdeye in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,583,366. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Birdeye para sa Marketing role in India ay ₹3,347,850.

Iba pang Resources