Biological Dynamics
    • Tungkol sa

    Biological Dynamics is a private molecular diagnostics company located inSan Diego. CA. Our novel lab-on-chip Verita platform isolates DNA, RNA, andexosomes directly whole blood, plasma or serum.

    http://www.biologicaldynamics.com
    Website
    2010
    Taong Naitatag
    75
    Bilang ng mga Empleyado
    $10M-$50M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Iba pang Resources