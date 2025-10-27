Direktoryo ng mga Kumpanya
Biogen
Biogen Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in France sa Biogen ay mula €86.1K hanggang €123K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Biogen. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€98.6K - €115K
France
Karaniwang Range
Posibleng Range
€86.1K€98.6K€115K€123K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Biogen?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Biogen in France ay may taunang kabuuang bayad na €122,787. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Biogen para sa Manager ng Produkto role in France ay €86,056.

