Biogen Mechanical Engineer Sahod

Ang average na Mechanical Engineer kabuuang kompensasyon in Switzerland sa Biogen ay mula CHF 140K hanggang CHF 196K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Biogen. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 151K - CHF 176K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 140KCHF 151KCHF 176KCHF 196K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Biogen?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mechanical Engineer sa Biogen in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 195,953. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Biogen para sa Mechanical Engineer role in Switzerland ay CHF 139,967.

