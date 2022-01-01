Direktoryo ng mga Kumpanya
Bio-Techne
Bio-Techne Mga Sweldo

Ang sahod ng Bio-Techne ay mula $84,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $157,785 para sa isang Mechanical Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Bio-Techne. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $84K
Siyentipiko ng Data
$121K
Mechanical Engineer
$158K

Program Manager
$121K
Mga Madalas na Tanong

