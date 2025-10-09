Direktoryo ng mga Kumpanya
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United States package sa Berkeley Research Group ay umabot sa $185K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Berkeley Research Group. Huling na-update: 10/9/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$185K
Antas
2
Pangunahing Sahod
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
$160K

Mga Madalas na Tanong

A remuneração total anual mediana reportada na Berkeley Research Group para a função de Inhinyero ng Software in United States é $185,000.

