Berkadia
Berkadia Analista ng Pananalapi Sahod

Ang median na Analista ng Pananalapi kompensasyon in India package sa Berkadia ay umabot sa ₹850K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Berkadia. Huling na-update: 12/4/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Kabuuan bawat taon
$9.7K
Antas
2
Pangunahing Sahod
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Berkadia?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Pananalapi sa Berkadia in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹955,871. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Berkadia para sa Analista ng Pananalapi role in India ay ₹849,757.

