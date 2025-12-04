Benchling Operasyon ng Revenue Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Benchling
Ang average na Operasyon ng Revenue kabuuang kompensasyon sa Benchling ay mula $116K hanggang $163K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Benchling. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$126K - $147K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$116K$126K$147K$163K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Benchling, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Revenue sa Benchling ay may taunang kabuuang bayad na $163,030. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Benchling para sa Operasyon ng Revenue role ay $116,450.

Iba pang Resources

