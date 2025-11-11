Direktoryo ng mga Kumpanya
Bell Integrator
Bell Integrator Prontend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Russia

Ang median na Prontend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Russia package sa Bell Integrator ay umabot sa RUB 1.91M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bell Integrator. Huling na-update: 11/11/2025

Gitna ng Pakete
Bell Integrator
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kabuuan bawat taon
RUB 1.91M
Antas
Software Engineer
Pangunahing Sahod
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Bell Integrator?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Prontend na Sopwer na Inhinyero sa Bell Integrator in Russia ay may taunang kabuuang bayad na RUB 2,637,053. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bell Integrator para sa Prontend na Sopwer na Inhinyero role in Russia ay RUB 1,910,332.

