BD Mga Sweldo

Ang sahod ng BD ay mula $12,361 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Founder in India sa mababang hanay hanggang $230,840 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BD. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $127K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Mechanical Engineer
Median $95K

Quality Engineer

Biomedical Engineer
Median $107K

Data Analyst
Median $97.5K
Siyentipiko ng Data
Median $145K
Technical Program Manager
Median $205K
Business Analyst
Median $90K
Project Manager
Median $110K
Sales
Median $195K
Hardware Engineer
Median $154K
Marketing
Median $212K
Accountant
$121K
Business Operations
$80.6K
Customer Service
$25K
Electrical Engineer
$214K
Financial Analyst
$197K
Founder
$12.4K
Geological Engineer
$94.9K
Human Resources
$186K
Information Technologist (IT)
Median $200K
Disenyor ng Produkto
$122K
Manager ng Produkto
Median $126K
Program Manager
$124K
Recruiter
$68.3K
Regulatory Affairs
$90.8K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manager ng Software Engineering
$231K
Solution Architect
$128K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at BD is Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $124,808.

