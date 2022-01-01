Direktoryo ng mga Kumpanya
    210136 Becton, Dickinson and Company, commonly known as BD, is an American multinational medical technology company that manufactures and sells medical devices, instrument systems, and reagents.

    bd.com
    Website
    1897
    Taong Naitatag
    76,000
    Bilang ng mga Empleyado
    $10B+
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

