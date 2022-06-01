Direktoryo ng mga Kumpanya
BCE
BCE Mga Sweldo

Ang sahod ng BCE ay mula $38,868 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales sa mababang hanay hanggang $125,819 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BCE. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
CP2 $73.5K
CP3 $94.4K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Siyentipiko ng Data
CP2 $68.8K
CP3 $95.7K
Solution Architect
CP2 $82.2K
CP3 $105K

Data Architect

Cloud Architect

Manager ng Produkto
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K
Cybersecurity Analyst
Median $72.7K
Sales
Median $38.9K
Business Analyst
Median $58.1K
Marketing
Median $60.6K
Manager ng Software Engineering
Median $108K
Data Analyst
Median $62.3K
Disenyor ng Produkto
Median $54.9K
Financial Analyst
Median $62.5K
Technical Program Manager
Median $79.7K
Accountant
$69.2K

Technical Accountant

Business Operations
$62.5K
Data Science Manager
$108K
Marketing Operations
$60.7K
Project Manager
$79.6K
Sales Enablement
$54.8K
Mga Madalas na Tanong

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BCE הוא Manager ng Produkto at the CP4 level עם תגמול כולל שנתי של $125,819. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BCE הוא $72,645.

