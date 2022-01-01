Direktoryo ng mga Kumpanya
BBC
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

BBC Mga Sweldo

Ang sahod ng BBC ay mula $23,231 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $137,102 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BBC. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $68.2K
Senior Software Engineer $80.6K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $134K
Manager ng Software Engineering
Median $137K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Accountant
$52.1K
Business Analyst
$89.4K
Data Analyst
$69K
Siyentipiko ng Data
$82.9K
Human Resources
$66.3K
Information Technologist (IT)
$64.7K
Mechanical Engineer
$69.2K
Disenyor ng Produkto
$23.2K
Solution Architect
$121K
UX Researcher
$62.7K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at BBC is Manager ng Software Engineering with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa BBC

Kaugnay na mga Kumpanya

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources