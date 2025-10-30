Direktoryo ng mga Kumpanya
Bashundhara Group
Bashundhara Group Disenyer ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyer ng Produkto kabuuang kompensasyon in Bangladesh sa Bashundhara Group ay mula BDT 2.19M hanggang BDT 3.12M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bashundhara Group. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Karaniwang Range
Posibleng Range
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Bashundhara Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa Bashundhara Group in Bangladesh ay may taunang kabuuang bayad na BDT 3,119,669. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bashundhara Group para sa Disenyer ng Produkto role in Bangladesh ay BDT 2,186,435.

Iba pang Resources