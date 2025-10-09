Basecamp Manager ng Software Engineering Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in United States sa Basecamp ay mula $173K hanggang $245K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Basecamp. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$195K - $223K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$173K$195K$223K$245K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Software Engineering mga submissions sa Basecamp para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Mga Madalas na Tanong

Самый высокий пакет вознаграждения для Manager ng Software Engineering в Basecamp in United States составляет $245,414 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Basecamp для позиции Manager ng Software Engineering in United States составляет $172,622.

