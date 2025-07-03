Direktoryo ng mga Kumpanya
Bank of China
Bank of China Mga Sweldo

Ang sahod ng Bank of China ay mula $16,777 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant sa mababang hanay hanggang $281,400 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Bank of China. Huling na-update: 11/19/2025

Accountant
$16.8K
Katulong sa Administrasyon
$30.2K
Operasyon ng Negosyo
$30.2K

Manager ng Operasyon ng Negosyo
$39.6K
Analista ng Negosyo
$62K
Pag-unlad ng Negosyo
$35.2K
Serbisyo sa Customer
$33.5K
Siyentipiko ng Data
$149K
Inhinyero ng Kuryente
$77.7K
Analista ng Pananalapi
Median $73K
Human Resources
$209K
Disenyer ng Produkto
$51.6K
Manager ng Produkto
$29.7K
Inhinyero ng Software
$47.6K
Manager ng Inhinyeryang Software
$281K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Bank of China ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $281,400. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bank of China ay $47,558.

