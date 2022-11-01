Direktoryo ng mga Kumpanya
BairesDev
BairesDev Mga Sweldo

Ang sahod ng BairesDev ay mula $9,050 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Copywriter in Argentina sa mababang hanay hanggang $231,150 para sa isang Technical Program Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng BairesDev. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer $37.7K
Senior Software Engineer $58.1K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Copywriter
$9.1K
Human Resources
$77.6K

Disenyor ng Produkto
$23.9K
Manager ng Produkto
$59.7K
Revenue Operations
$21K
Sales
$167K
Manager ng Software Engineering
$40.6K
Technical Program Manager
$231K
Mga Madalas na Tanong

Najbolje plačana pozicija pri BairesDev je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $231,150. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BairesDev je $49,347.

