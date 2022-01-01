Bain Mga Sweldo

Ang sahod ng Bain ay mula $11,484 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist in India sa mababang hanay hanggang $401,000 para sa isang Konsultant sa Pamamahala in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Bain. Huling na-update: 10/11/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.