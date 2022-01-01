Bain Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Bain ay mula $11,484 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist in India sa mababang hanay hanggang $401,000 para sa isang Konsultant sa Pamamahala in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Bain. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Konsultant sa Pamamahala
Associate Consultant $128K
Senior Associate Consultant $169K
Consultant $226K
Case Team Leader $266K
Manager $252K
Principal $401K
Inhinyero ng Software
Median $150K
Data Science Manager
Median $294K

Siyentipiko ng Data
Median $132K
Business Analyst
Median $11.7K
Manager ng Produkto
Median $190K
Accountant
$103K
Administrative Assistant
$58.7K
Customer Success
$62.1K
Data Analyst
$14.1K
Financial Analyst
$171K
Human Resources
$77.6K
Information Technologist (IT)
$294K
Investment Banker
$70.5K
Disenyor ng Produkto
$131K
Program Manager
$60.6K
Project Manager
$196K
Manager ng Software Engineering
$240K
Technical Program Manager
$178K
Venture Capitalist
$11.5K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Bain ay Konsultant sa Pamamahala at the Principal level na may taunang kabuuang bayad na $401,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bain ay $150,000.

Iba pang Resources