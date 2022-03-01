Direktoryo ng mga Kumpanya
Babbel
Babbel Mga Sweldo

Ang sahod ng Babbel ay mula $63,584 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $114,637 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Babbel. Huling na-update: 10/16/2025

Inhinyero ng Software
Median $87.9K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $115K
Business Analyst
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analyst
$63.6K
Human Resources
$83.9K
Marketing
$70.7K
Disenyor ng Produkto
$68.4K
Manager ng Produkto
$75.8K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Babbel ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $114,637. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Babbel ay $79,850.

Iba pang Resources