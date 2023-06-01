Direktoryo ng mga Kumpanya
Ayar Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Ayar Labs Mga Sweldo

Ang sahod ng Ayar Labs ay mula $115,575 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $316,410 para sa isang Business Development sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ayar Labs. Huling na-update: 10/15/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Hardware Engineer
Median $175K
Business Development
$316K
Inhinyero ng Software
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Ayar Labs ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $316,410. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ayar Labs ay $175,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Ayar Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Databricks
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Facebook
  • Microsoft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources