Autodesk
Autodesk Program Manager Sahod

Ang average na Program Manager kabuuang kompensasyon in Singapore sa Autodesk ay mula SGD 210K hanggang SGD 299K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 209K

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Program Manager at Autodesk in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 298,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Program Manager role in Singapore is SGD 210,276.

