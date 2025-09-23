Autodesk Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Autodesk ay mula $142K bawat year para sa P1 hanggang $426K bawat year para sa P6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $246K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)