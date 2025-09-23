Autodesk Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa Autodesk ay mula $122K bawat year para sa P1 hanggang $292K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $147K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
