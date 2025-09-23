Direktoryo ng mga Kumpanya
Autodesk
Autodesk Partner Manager Sahod

Ang average na Partner Manager kabuuang kompensasyon in Australia sa Autodesk ay mula A$239K hanggang A$327K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

A$256K - A$310K
Australia
Karaniwang Range
Posibleng Range
A$239KA$256KA$310KA$327K
Karaniwang Range
Posibleng Range

A$249K

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Partner Manager sa Autodesk in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$326,724. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Autodesk para sa Partner Manager role in Australia ay A$239,410.

Iba pang Resources