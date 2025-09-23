Direktoryo ng mga Kumpanya
Autodesk
Autodesk Human Resources Sahod

Ang median na Human Resources kompensasyon in United States package sa Autodesk ay umabot sa $215K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Kabuuan bawat taon
$215K
Antas
Senior Manager
Pangunahing Sahod
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Autodesk?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Human Resources pozícióra a Autodesk cégnél in United States évi $356,467 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Autodesk cégnél a Human Resources szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,000.

