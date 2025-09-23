Direktoryo ng mga Kumpanya
Autodesk
  • Accountant

  • Lahat ng Accountant na Sahod

Autodesk Accountant Sahod

Ang average na Accountant kabuuang kompensasyon in United States sa Autodesk ay mula $41.5K hanggang $59K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk.

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$47K - $53.5K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$41.5K$47K$53.5K$59K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

Kasamang mga Titulo

Teknikal Akawntant

Mga Madalas na Tanong

Найвищий пакет оплати для позиції Accountant в Autodesk in United States складає річну загальну компенсацію $59,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Autodesk для позиції Accountant in United States складає $41,500.

Iba pang Resources