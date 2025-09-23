Direktoryo ng mga Kumpanya
Auth0
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

Auth0 Manager ng Software Engineering Sahod

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in United States package sa Auth0 ay umabot sa $269K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Auth0. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Kabuuan bawat taon
$269K
Antas
M2
Pangunahing Sahod
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$19K
Mga taon sa kumpanya
0 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Auth0?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Auth0 in United States ay may taunang kabuuang bayad na $413,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Auth0 para sa Manager ng Software Engineering role in United States ay $269,000.

Iba pang Resources