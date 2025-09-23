AustralianSuper Konsultant sa Pamamahala Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
AustralianSuper
Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in Australia sa AustralianSuper ay mula A$176K hanggang A$240K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AustralianSuper. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

A$188K - A$228K
Australia
Karaniwang Range
Posibleng Range
A$176KA$188KA$228KA$240K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa AustralianSuper?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa AustralianSuper in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$240,216. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AustralianSuper para sa Konsultant sa Pamamahala role in Australia ay A$176,020.

