Aurora
  • Sahod
  • Disenyor ng Produkto

  • Lahat ng Disenyor ng Produkto na Sahod

Aurora Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa Aurora ay umabot sa $170K bawat year para sa P6. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Aurora. Huling na-update: 9/22/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$150K - $178K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$139K$150K$178K$190K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Aurora, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Aurora in United States ay may taunang kabuuang bayad na $189,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Aurora para sa Disenyor ng Produkto role in United States ay $138,600.

