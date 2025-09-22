Aurora Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa Aurora ay umabot sa $170K bawat year para sa P6. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Aurora. Huling na-update: 9/22/2025
Uri ng Stock
Options
Sa Aurora, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Mga Madalas na Tanong
Ano ang pinakamataas na Disenyor ng Produkto sweldo sa Aurora in United States?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Aurora in United States ay may taunang kabuuang bayad na $189,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Aurora Disenyor ng Produkto empleyado in United States?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Aurora para sa Disenyor ng Produkto role in United States ay $138,600.