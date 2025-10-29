Direktoryo ng mga Kumpanya
Aurizn
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Aurizn Siyentipiko ng Data Sahod

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in Australia package sa Aurizn ay umabot sa A$80.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Aurizn. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Kabuuan bawat taon
A$80.3K
Antas
-
Pangunahing Sahod
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Aurizn in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$95,443. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Aurizn para sa Siyentipiko ng Data role in Australia ay A$80,279.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Aurizn

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Dropbox
  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Amazon
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources