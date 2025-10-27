Direktoryo ng mga Kumpanya
ATS Automation
ATS Automation Mechanical Engineer Sahod

Ang median na Mechanical Engineer kompensasyon in Canada package sa ATS Automation ay umabot sa CA$96.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ATS Automation. Huling na-update: 10/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$96.5K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ATS Automation?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mechanical Engineer sa ATS Automation in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$100,462. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ATS Automation para sa Mechanical Engineer role in Canada ay CA$93,793.

