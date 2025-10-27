Direktoryo ng mga Kumpanya
ATS Automation
ATS Automation Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Canada sa ATS Automation ay mula CA$210K hanggang CA$304K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ATS Automation. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$238K - CA$276K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$210KCA$238KCA$276KCA$304K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa ATS Automation?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa ATS Automation in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$304,168. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ATS Automation para sa Human Resources role in Canada ay CA$209,595.

