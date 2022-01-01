Direktoryo ng mga Kumpanya
Astranis
Astranis Mga Sweldo

Ang sahod ng Astranis ay mula $121,762 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $225,400 para sa isang Legal sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Astranis. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $213K
Mechanical Engineer
Median $122K
Hardware Engineer
Median $140K

Recruiter
Median $155K
Technical Program Manager
Median $165K
Legal
$225K
Sales Engineer
$139K
Venture Capitalist
$201K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Astranis, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

El puesto con mayor remuneración reportado en Astranis es Legal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $225,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Astranis es $160,000.

