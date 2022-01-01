Astranis Mga Sweldo

Ang sahod ng Astranis ay mula $121,762 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $225,400 para sa isang Legal sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Astranis. Huling na-update: 10/8/2025
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Astranis, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
