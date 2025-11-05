Direktoryo ng mga Kumpanya
Aston
Aston Inhinyero ng Software Sahod sa Belarus

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Belarus package sa Aston ay umabot sa BYN 121K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Aston. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
Aston
Software Engineer
Kabuuan bawat taon
BYN 121K
Antas
Senior Software Engineer
Pangunahing Sahod
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Aston?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Aston in Belarus ay may taunang kabuuang bayad na BYN 139,977. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Aston para sa Inhinyero ng Software role in Belarus ay BYN 120,658.

