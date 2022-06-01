Direktoryo ng mga Kumpanya
ARUP Laboratories
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

ARUP Laboratories Mga Sweldo

Ang sahod ng ARUP Laboratories ay mula $62,188 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $73,630 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ARUP Laboratories. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Information Technologist (IT)
$62.2K
Inhinyero ng Software
$73.6K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ARUP Laboratories ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $73,630. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ARUP Laboratories ay $67,909.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa ARUP Laboratories

Kaugnay na mga Kumpanya

  • DoorDash
  • Google
  • Lyft
  • Spotify
  • Apple
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources