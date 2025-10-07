Arm Pul-Stak Software Inhinyero Sahod sa Greater Cambridge Area

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in Greater Cambridge Area sa Arm ay mula £43.3K bawat year para sa Grade 2 hanggang £178K bawat year para sa Grade 6. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Cambridge Area package ay umabot sa £108K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Arm. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Arm, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)