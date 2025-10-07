Arm ASIC Engineer Sahod sa United Kingdom

Ang ASIC Engineer kompensasyon in United Kingdom sa Arm ay mula £35.4K bawat year para sa Graduate Hardware Engineer hanggang £187K bawat year para sa Principal Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United Kingdom package ay umabot sa £109K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Arm. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Arm, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)