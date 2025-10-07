Direktoryo ng mga Kumpanya
Arm
  • Sahod
  • Hardware Engineer

  • ASIC Engineer

  • Greater Bengaluru

Arm ASIC Engineer Sahod sa Greater Bengaluru

Ang ASIC Engineer kompensasyon in Greater Bengaluru sa Arm ay umabot sa ₹14.91M bawat year para sa Principal Hardware Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹8.28M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Arm. Huling na-update: 10/7/2025

₹13.98M

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Arm, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa ASIC Engineer sa Arm in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹16,593,164. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Arm para sa ASIC Engineer role in Greater Bengaluru ay ₹8,283,335.

